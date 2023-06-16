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Sinop merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı

16.06.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop merkezli 3 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce Sinop, İstanbul ve Kocaeli'de 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerden 9 tabanca, 28 şarjör, 11 av tüfeği, 1677 tabanca ve tüfek fişeği, 8 bıçak, çok sayıda silah yedek parçası ile suçtan temin edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
silah jandarma mühimmat operasyon

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