Sinop Meydan Projesi’ni görüştüler

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu,

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop Meydan Projesi’ni değerlendirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldiler.

Yapılan toplantıda Sinop Şehir Meydanı Projesi’nde kat edilen mesafe ve izlenecek yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, söz verdikleri “Sinop Şehir Meydanı Projesi”nin hayata geçirilmesi için atılan önemli adımları ve alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı. Maviş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sinop’un şehir meydanına kavuşması için önümüzdeki süreçte Jandarma Gazinosunun boşaltılarak TOKİ’ye devri hususunda mutabakat sağlandı. Sinop Özel İdare İşhanı’ndaki esnaflarımızın talepleri de görüşmede gündeme geldi. Daha önce STK’larla yapılan toplantıda iletilen talep doğrultusunda Ağız Diş Sağlığının bulunduğu mevcut alana tarihi dokuya ve meydan projesine uygun turizm çarşısının yapılması kararlaştırıldı. Sinop Belediyesi Hizmet Binası için de kamuya ait bina tahsis edilerek belediye binası boşaltılacak, akabinde ise Atatürk Caddesi cephe giydirmesi süreci planlanacak" dedi.

