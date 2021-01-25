YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi ekibine teşekkür belgesi

Sinop Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi ekibine teşekkür belgesi

25.01.2021 22:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi ekibine Samsun Kızılay Orta Karadeniz Bölge Merkez Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi gönderildi.200 gönüllü vatandaşın transferi gerçekleştirildiYeni tip korona virüsü (Kovid-19) hastalığıyla mücadele döneminde hastalıkla karşılaşmış, başarılı tedavi sonrası sağlığına kavuşmuş vatandaşlardan, bakanlığın talimatları doğrultusunda hızlı, etkili ve güvenli immün plazma teminini sağlamak, bağışçı organizasyon sürecinin ivedi bir şekilde planlanması ve sürdürülmesi için 2020 Eylül ayı itibari ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi tarafından, Kovid-19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen 621 hastaya ulaşıldı ve 200 gönüllü vatandaşın immün plazma bağışı için Samsun Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi’ne transferi sağlandı.Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde immün plazma bağışının koordine edilmesi ve transfer sürecinin yürütülmesi için emeği geçen ekibe Samsun Kızılay Orta Karadeniz Bölge Merkez Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi gönderildi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi ekibine Samsun Kızılay Orta Karadeniz Bölge Merkez Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi gönderildi.

200 gönüllü vatandaşın transferi gerçekleştirildi
Yeni tip korona virüsü (Kovid-19) hastalığıyla mücadele döneminde hastalıkla karşılaşmış, başarılı tedavi sonrası sağlığına kavuşmuş vatandaşlardan, bakanlığın talimatları doğrultusunda hızlı, etkili ve güvenli immün plazma teminini sağlamak, bağışçı organizasyon sürecinin ivedi bir şekilde planlanması ve sürdürülmesi için 2020 Eylül ayı itibari ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Plazma Bağışçı Çağrı ve Koordinasyon Merkezi tarafından, Kovid-19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen 621 hastaya ulaşıldı ve 200 gönüllü vatandaşın immün plazma bağışı için Samsun Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezi’ne transferi sağlandı.
Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde immün plazma bağışının koordine edilmesi ve transfer sürecinin yürütülmesi için emeği geçen ekibe Samsun Kızılay Orta Karadeniz Bölge Merkez Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi gönderildi. Söz konusu teşekkür belgesi Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu tarafından takdim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER David Beckham'ın oğlunun sırtında yazanı öğrenen şaşkına dönüyor David Beckham'ın oğlunun sırtında yazanı öğrenen şaşkına dönüyor
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
1/

Sinop Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:52
Öğle
12:57
İkindi
15:28
Akşam
17:52
Yatsı
19:16

Sinop Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Esra Eczanesi
Boyabat
Güven Eczanesi
Ayancik
Kaya Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Yenice Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Bakan Karaismailoğlu, kaçırılan vatandaşları korsanların elinden en kısa zamanda kurtaracaklarını bildirdi

Bakan Karaismailoğlu, kaçırılan vatandaşları korsanların elinden en kısa zamanda kurtaracaklarını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız."

Zeytin ağacı budama eğitimi

Zeytin ağacı budama eğitimi

Sinop’ta yelkenliler kısıtlamayı fırsata çevirdi

Sinop’ta yelkenliler kısıtlamayı fırsata çevirdi

Sinop’ta şelale buz tuttu

Sinop’ta şelale buz tuttu

Sinop'ta üretilen "kestane balı"na coğrafi işaret

Sinop'ta üretilen "kestane balı"na coğrafi işaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.