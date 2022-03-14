Sinop, Tokat ve Kastamonu'da 171 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 171 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle Ayancık ilçesinde 15, Türkeli'de ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Tokat'ta kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 3 ve Erbaa'da 9 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da 12 ilçede 140 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



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