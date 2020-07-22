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Sinop Üniversitesi Türkiye 5’incisi oldu

SİNOP HABERLERİ  | 22.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Sinop Üniversitesi uluslararası indeksli yayın sayısıyla Türkiye 5’incisi olduDevlet üniversitelerinin 2019 yılı uluslararası indeksli yayın performansı belirlendi.

Sinop Üniversitesi uluslararası indeksli yayın sayısıyla Türkiye 5’incisi oldu
Devlet üniversitelerinin 2019 yılı uluslararası indeksli yayın performansı belirlendi. Yükseköğretim kurumlarında akademik başarı ve kalitenin önemli ölçütlerinden biri olan “Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı” baz alınarak oluşturulan sıralamada, Sinop Üniversitesi 108 devlet üniversitesi arasında Türkiye 5’incisi olurken, 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 üniversite arasında ise 1. sıraya yükseldi. 2019 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının değerlendirildiği sıralamada, Web of Science verilerine göre Sinop Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen 1.44 yayın sayısı ile birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak beşinci sıraya yerleşti.
Son dört yılda güçlü akademik kadrosu ve imza attığı bilimsel başarılarıyla bölgesinde de zirveye yerleşen Sinop Üniversitesi, uluslararası indeksli yayın performansıyla Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 üniversite arasında da 1’inci sırada yer aldı.

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