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Sinop Üniversitesinde bazı bölümlerde dersler yüz yüze yapılacak

SİNOP HABERLERİ  | 11.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Sinop Üniversitesinde bazı bölümlerde dersler yüz yüze yapılacak

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi için bazı bölümlerde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversite senatosunda Kovid-19 salgını sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldüğü belirtildi.

Öğrenci ve üniversite mensuplarının salgından en az etkilenmesini sağlamak amacıyla karar sürecinde tüm detayların ele alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda lisansüstü programlarımızdaki tüm dersler ile İlahiyat Fakültesi birinci sınıfındaki Arapça, Kur’an ve Osmanlıca derslerinin yanı sıra Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı 1 ve 2. sınıftaki tüm derslerin yüz yüze verilmesine, aynı zamanda isteğe bağlı İngilizce/Arapça hazırlık sınıfındaki derslerin yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, ayrıca bunlar dışındaki diğer bölüm ve derslerin uzaktan eğitim sistemiyle verileceği, dönem sonu final sınavlarının ise yüz yüze yapılması kararı alındığı belirtildi.

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