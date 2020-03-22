YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop Valiliğinden 65 yaş üstü için açıklama

Sinop Valiliğinden 65 yaş üstü için açıklama

SİNOP HABERLERİ  | 22.03.2020 17:57 | Son Güncelleme

Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar kapsamında toplantı yapıldı.İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İl Valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması kararı alındı.

Sinop Valiliğinden 65 yaş üstü için açıklama

Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar kapsamında toplantı yapıldı.
İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İl Valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması kararı alındı. Bu kapsamda Sinop Valisi Köksal Şakalar’ın başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri durumunda, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilmesi, söz konusu tedbirlere ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılması, sorumlu amirler tarafından uygulamanın yakinen takip edilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konuları görüşüldü.
Toplantıya, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Vali Yardımcıları Abdullah Şahin ve Murat Girgin, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakcı ile ilgili Kurum Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Sinop Valiliğinden 65 yaş üstü için açıklama

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Malatya’de Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Malatya’de Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Sinop Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:32
Öğle
12:51
İkindi
16:17
Akşam
19:00
Yatsı
20:22

Sinop Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Demir Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Tek Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Türkeli’de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Cemal Ekiz adına sınıf kuruldu

Cemal Ekiz adına sınıf kuruldu

Narkotik köpeği Perma uyuşturucuyu yakaladı

Narkotik köpeği Perma uyuşturucuyu yakaladı

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.