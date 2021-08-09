Sinop Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

SİNOP (AA) - Sinop Valiliğince yarın kentin batı bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinde başlaması öngörülen yağışın, Çarşamba günü öğle saatlerine kadar bölgede etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.



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