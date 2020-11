Sinoplu arıcılar: "Bu yıl bal verimi düşük"

Sinop’ta korona virüs salgını sonrası bal ve arı ürünlerine talep artarken arıcılar, bu yılki bal hasadından memnun olmadıklarını verimin düştüğünü söyledi.

Sinop’ta Kovid-19 salgını sonrası insanlar virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren etkili besin arayışına yönelirken bal ve arı ürünlerine talep artı. Sinoplu arıcılar çiçeklerden yeterince verim alamayan arıların bu yıl yeterince bal üretemediğini söyledi. Arıcılar bu yıl bal üretimde yaşanan düşüşü tarım arazilerinin yeterince işlenmemesine ve iklim koşullarına bağladı.

Mertoğlu köyünde arıcılık yapan emekli öğretmen Hilmi Baş yağışların yetersiz olması ve tarım arazilerinin işlenmemesi nedeniyle çiçeklerin açmadığını, bu nedenle bal üretiminde her geçen yıl düşüş yaşadıklarını ifade etti.

Dede mesleği olan arıcılıkla on yaşından beri uğraştığını söyleyen Baş, "Bal verimleri orta çok iyi değil. Burada 300’den fazla kovanım var sezon umduğumuz gibi olmuyor. Her yıl verim biraz daha da düşüyor. Ortalama kovan başına 4 buçuk 5 kiloya yakın kilo yakın bal adım 100 kovandan yaklaşık 450 kg bal aldım. Aslında 2 tondan fazla bal almamız gerekiyordu. Bu yıl verim umduğumuz gibi olmadı. Çünkü tarım faaliyetlerinin geriye gitmesi nedeniyle arazi işlenmiyor. Arazi işlemediği zaman ot büyümüyor. Ot büyümeyince çiçek olmuyor, çiçek olmayınca da arılar da verimi olmuyor. Bizim işimiz çiçeklere bağlı bu araziler işlenmediği zaman çiçeklenme de olmuyor. Bizim işimiz de çiçeklere bağlı. Havalar kurak gitti normalde bu mevsimde arı yeniden polen getirecek kışa mevcut artıracaktı. Bahara güçlü çıkacaktı. Bahara güçlü çıkınca güçlü arı güçlü bal yapacaktı. Şimdi hava şartları böyle olunca bunlar mümkün olmuyor. Bu yüzden arılara bizim şerbet ve polen desteği vermemiz gerekiyor polen desteğini de veremiyoruz. Çünkü yaş polen saklamamız gerekiyor onu da ileride yapmayı düşünüyorum" dedi.

Arıcılık ve bal üreticiliği sektörünün her geçen yıl ivme kazandığını söyleyen Baş, "Burası benim arıları kışlama yerim asıl bal toplama yerim. Erfelek güven köyünde kestane alanında balları topluyorum. Haziranın ayına kadar akasya bitiyor akasya bitene kadar arı burada güçleniyor arı güçlenince Erfelek’e geçiyorum. Kestanelerden bal alacak arıları Erfelek’e taşıyorum. Arıcılık çok ivme kazandı. Son zamanlarda teknik bakımdan bize çok destek veren yenilikler oldu. Ben on yaşından beri babadan ve dededen kalma meslek olarak arı işiyle uğraşıyorum. Eğitimli biri olarak da çok kişiye önderlik ettim çevremizde çok öğrenci yetiştirdim" diye konuştu.