Sinoplu çiftçiler silaj yapımına başladı

Sinop’ta alternatif yem bitkisi olarak ekilen silajlık mısır hasadına başlandı.

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Çelen köyünde 20 dönümlük araziye ekilen silajlık mısır hasadından yaklaşık 100 ton ürün elde edildiği bildirildi. Silajlık mısırın, diğer yem çeşitlerine göre daha besleyici ve daha ucuz olduğunu dile getiren çitçi Ufuk Bostan, “Bu arazi üzerinde silaj yapıyoruz. Traktör ile mısır toplayıp traktörün arkasına takılı olan römorkla silaj yapıyoruz. Yılda bir kere yapılan bu silajı hayvanlar yem olarak tüketiyor. Tarlada mısırı makinayla kestikten sonra muşambanın üzerine yere döküyoruz. Traktör ile çiğneyip örttükten sonra üzerine toprak atıyoruz ve işlem bitiyor. Belirli bir süre sonra açıp havanlara yem olarak veriyoruz” dedi.

Silajın süt sığırlarının önemli besin kaynağı olduğunu ve süt verimini artırdığını söyleyen çiftçi Ufuk Bostan, "Bu silaj hayvanların süt verimi artıyor. Daha fazla süt veriyor hem de hayvanı besliyor. Çünkü bu silaj her türlü vitamini içinde barındırıyor” diye konuştu.

