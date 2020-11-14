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Sinoplu genç avukattan örnek davranış

SİNOP HABERLERİ  | 14.11.2020 14:52 | Son Güncelleme

Sinoplu avukat mezun olduğu okulun öğrencilerini unutmadı.Sinoplu Avukat Ahmet Çetinkaya mezun olduğu Sinop İmam Hatip Lisesi sınıf birincilerine 4 adet dizüstü bilgisayar hediye etti.İstanbul’da avukatlık yapan Av.

Sinoplu avukat mezun olduğu okulun öğrencilerini unutmadı.
Sinoplu Avukat Ahmet Çetinkaya mezun olduğu Sinop İmam Hatip Lisesi sınıf birincilerine 4 adet dizüstü bilgisayar hediye etti.
İstanbul’da avukatlık yapan Av. Ahmet Çetinkaya, 1994 yılında mezun olduğu Sinop İmam Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. sınıfta eğitim-öğretim gören ve sınıf birincisi olan başarılı öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye ederek gönüllerini kazandı.
Geçen yıl Sinop İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen “Kariyer Günleri” programına katılan Avukat Ahmet Çetinkaya sınıf birincilerine diz üstü bilgisayar hediye edeceği sözü vermişti. Verdiği sözü yerine getiren Çetinkaya sınıf birincilerine vaat ettiği 4 adet diz üstü bilgisayarı kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle Sinop’a gelememesi üzerine, ÖNDER Sinop İmam Hatipler Derneği Başkanı İsmail Aksoy’a göndererek başarılı öğrencilere hediye ettirdi.

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