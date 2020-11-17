YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinoplu öğretmen korona virüse yenildi

Sinoplu öğretmen korona virüse yenildi

SİNOP HABERLERİ  | 17.11.2020 14:19 | Son Güncelleme

Sinop’ta korona virüs(Kovid-19) tanısı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 60 yaşındaki öğretmen Nevzat Çavdar hayatını kaybetti.Sinop merkez Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Nevzat Çavdar’a bir süre önce Kovid-19 tanısı konuldu.

Sinoplu öğretmen korona virüse yenildi

Sinop’ta korona virüs(Kovid-19) tanısı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 60 yaşındaki öğretmen Nevzat Çavdar hayatını kaybetti.
Sinop merkez Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Nevzat Çavdar’a bir süre önce Kovid-19 tanısı konuldu. 3 çocuk babası olan Çavdar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavi gören ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Nevzat öğretmen hayatını kaybetti. Çavdar’ın eşi ve çocuklarının da korona virüs tedavisi gördüğü öğrenildi. Çavdar’ın öğretmenlik yaptığı sınıftaki bir öğrencinin de korona testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sinoplu öğretmen korona virüse yenildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil Çağla Şıkel: Beni ilgilendiren bir konu değil
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!

Sinop Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
05:55
Sabah
07:25
Öğle
12:29
İkindi
15:00
Akşam
17:24
Yatsı
18:49

Sinop Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Anıl Eczanesi
Merkez
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Özlem Eczanesi
Turkeli
Tek Eczanesi
Duragan
Yaşam Eczanesi
Boyabat
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.