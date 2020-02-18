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Sinoplu sporcudan büyük başarı

SİNOP HABERLERİ  | 18.02.2020 01:01 | Son Güncelleme

Anadolu Yıldızlar Ligi 2019-2020 Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Finali, 25 ilden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla Rize’de gerçekleşti.Anadolu Yıldızlar Ligi 2019-2020 Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Finali, Rize’de başladı.

Sinoplu sporcudan büyük başarı

Anadolu Yıldızlar Ligi 2019-2020 Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Finali, 25 ilden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla Rize’de gerçekleşti.
Anadolu Yıldızlar Ligi 2019-2020 Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Finali, Rize’de başladı. Rize Yeni Şehir Spor Salonu’nda 2 gün süren organizasyona, 25 ilden yaklaşık 250 sporcu katıldı. Sinop’tan da sporcu olarak katılan Faikhan Tekin serbest stil 62 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan antrenör Mustafa Yiğit: “ Sinop’ta geldik Rize’ye. İnandık. Madalyamızı ve belgemizi aldık döndük. Faikhan’ı tebrik ediyorum. İleride daha iyisini yapacağımıza eminim.” Dedi.

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