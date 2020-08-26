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Sinoplular Kovid-19 için şifayı bu çorbada buldu

SİNOP HABERLERİ  | 26.08.2020 13:33 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını kelle paça çorbasına olan ilgiyi artırdı.

Kovid-19 salgını kelle paça çorbasına olan ilgiyi artırdı. Kış aylarının vazgeçilmezi olan çorba salgınla beraber yaz mevsiminde de yoğun olarak tüketilmeye başlandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs salgını Türkiye’de sakatat tüketimini arttırdı. Vücut bağışıklığını da desteklediği bilinen kelle paça çorbasına olan ilgi Sinop’ta da arttı. Uzmanlar tarafından virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve korunması olarak açıklanırken, içerisinde bulunan protein, vitamin, mineral, kolesterol ve kollajen maddeler kelle paça çorbasını zengin bir besin haline getirirken, bağışıklık sistemini güçlendirmesi de kelle paça çorbasına olan ilgiyi arttırdı. Genellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kelle paça çorbası yaz mevsiminde de korona virüs salgını sonrası en yoğun olarak tüketilmeye başlandı.
Kelle paça çorbasının korona virüse karşı büyük bir antibiyotik özelliğini taşıdığını iddia eden Turgay Uzunoğlu(26), "Kelle paça çorbası bağışık sisteminin güçlendirilmesi için sıklıkla tüketilen yemeklerimizden biridir. Kovid-19 bilinen diğer adı korona virüse karşı uzmanlar da zaman zaman önerilerde bulunarak sıklıkla tüketilmesini belirtiyorlar. Genelde kış mevsiminde daha çok rağbet gösterilirdi korona virüs hastalığı ile birlikte yaz mevsiminde bu talep iki kat arttı. Bazı müşterilerimiz evlerine bile servis istiyorlar ve bununla birlikte Sinoplular korona virüsün ilacını paça çorbasında buluyorlar. Korona virüs ile savaşta vücut bağışıklığı önemli olduğu için genelde kelle paça ve paça çorbalarını tercih ettiklerini söyledi" dedi.

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