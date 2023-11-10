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Sinop’ta 10 Kasım töreni

10.11.2023 10:25 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yılında Sinop’ta çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Sinop’ta 10 Kasım töreni

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıldönümünde saat 09.05’te Sinop’ta yaşam durdu. Anma etkinlikleri çerçevesinde ilk tören, Hükümet Konağı Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirildi. Çelenk sunumuyla başlayan törende Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05’te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Sinop Valisi Dr.Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören sonrası anma etkinlikleri Sinop Kültür Merkezi salonunda devam etti.

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Sabah
07:15
Öğle
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İkindi
15:06
Akşam
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Yatsı
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