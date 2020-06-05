Sinop’ta 11 bin 941 başvuru çözüme kavuşturuldu

Sinop’ta korona günlerinde 11 bin 941 başvuru çözüme kavuşturuldu.

Emniyet, jandarma, AFAD, sağlık müdürlüğü, müftülük, belediye personeli, kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri ile sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş ve üstü ile birlikte karantina bölgelerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Bu süreçte 31 Mayıs itibarıyla 1192 temel gıda yardımı, 2 bin 470 sağlık hizmetleri, 3 bin 714 maaş ve fatura ödeme, 1149 izin başvuru, 3 bin 416 diğer konulardaki başvuru talepleri Vefa Sosyal Destek Gruplarınca yerine getirildi. Ayrıca 31 Mayıs itibarıyla Vefa İletişim Merkezleri üzerinden 11 bin 975 çağrı ile alınan başvurulardan 11 bin 941 başvuru çözüme kavuşturuldu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde denetim birimleri, otogar, pazar yeri, ticari taksi durakları ve kuaför ve güzellik salonlarında denetimler yapılarak tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundular.

