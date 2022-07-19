YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sinop'ta 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

19.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl bir ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık suçundan aranan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Durağan ilçesinde olduğu belirlenen hükümlü, saklandığı adreste yakalandı.

Hakkında 11 yıl bir ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldıSinop'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı
Antalyaspor, Sam Larsson'u transfer ettiAntalyaspor, Sam Larsson'u transfer etti
Eski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildiEski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Sinop jandarma

Sinop Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:51
İkindi
16:50
Akşam
20:18
Yatsı
22:05

Sinop Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Salı

Demir Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Ayancik
Yeni Eczanesi
Boyabat
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.