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Sinop’ta 140 köy yolu ulaşıma kapalı

07.02.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı sonucu 140 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop’ta 140 köy yolu ulaşıma kapalı

Sinop ve ilçelerine bağlı yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Ekipler gece boyunca kar etkili olan ana yolları tuzlama ve temizleme çalışmaları sürdürürken, kar yağışı 8 ilçede toplam 140 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Erfelek ve Durağan ilçelerine bağlı 30’ar köy, Ayancık’a bağlı 28 köy, Gerze’ye bağlı 23 köy, Dikmen’e bağlı 12 köy, Boyabat’a bağlı 7 köy, merkez ve Türkeli ilçelerine bağlı 5’er köy yollarının kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için tüm ilçelerde toplamda 55 iş makinesi ile 111 personelin çalışma sürdürdüğü belirtildi. Öncelikle ana yollar ve acil ihbarlar olmak üzere çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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