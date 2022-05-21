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Sinop’ta 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu

21.05.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu

SİNOP (AA) – Sinop’un Boyabat ilçesinde 15 yaşında çocuk, ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Binerli köyünde hayvanları otlatmak için ormanlık alana götüren T.B’nin eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucu T.B. köye yakın bir bölgedeki ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede T.B’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

T.B’nin cesedi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, olay yerinde bulunan tüfeğe el konuldu.

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