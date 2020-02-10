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Sinop’ta 1915 savaş malzemeleri 105. yıl etkinlikleri müzesi açıldı

SİNOP HABERLERİ  | 10.02.2020 16:05 | Son Güncelleme

Sinop’ta 1915 savaş malzemeleri 105.

Sinop’ta 1915 savaş malzemeleri 105. yıl etkinlikleri müzesi açılışı gerçekleşti.
Sinop Belediyesinin organize ettiği müze açılışına Sinop Vali yardımcısı Murat Girgin, Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın, Sinop Belediyesi Başkan vekili Hüseyin Minoğlu, Sinop Kültür ve Turizm müdürü Hikmet Tosun, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Sinop Kültür Merkezinde açılan müze açılışında açıklamalarda bulunan Çanakkale Müzesi Genel Koordinatörü Cengiz Yürükaslan; “Bu müze açılışındaki amaç Çanakkale’ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan özellik öğrencilere Çanakkale ruhunu vermek, onlara Çanakkale’yi anlatmak. Bu sene yaklaşık 10. yılımız oldu. Bir tek bazı şartlardan dolayı Doğu Anadolu Bölgesi’ne gidememiştik. Oraya da gittik. Van’dan, Hakkari’sine, Çukurca’sından Şemdinli’sine kadar bu müzeyi taşıdık. Dolayısıyla 10 senedir Türkiye’nin dört bir yanını dolaşmış olduk. Sinop’a bir türlü kısmet olmadı. Samsun’a kadar geldik. Samsun’da bu müzeyi üç dört defa açtık. Sinop’a da bugüne nasipmiş. Müzede bin parça malzeme bulunuyor. Bunların hepsi orijinal. Hepsi Çanakkale Savaşı’ndan kalan görseller. Tam bir karma müze oluşturduk" dedi.
Ayrıca Yürükaslan müzenin 10 gün açık kalacağını belirtti.

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