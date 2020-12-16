Sinop’ta 2020 yılı Kasım ayı trafik faaliyet raporları

Sinop Emniyet Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında 2020 yılı Kasım ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Kasım ayında 20 bin 963 araç kontrol edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Sinop’ta 98 aracın trafikten men edildiği, 52 kişinin sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi.

1523 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 187 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 51 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 68 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 201 kişiye muayene yaptırmamaktan, 17 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 54 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 5 kişiye hatalı sollamadan, 9 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 52 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 10 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 326 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca 2020 yılında Kasım ayında yaşanan kazalarda 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı, 26 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi.



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