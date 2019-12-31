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  4. Sinop’ta 257 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sinop’ta 257 gram uyuşturucu ele geçirildi

SİNOP HABERLERİ  | 31.12.2019 18:47 | Son Güncelleme

Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 256,98 gr uyuşturucu ele geçirildi.Sinop’un Boyabat ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri otogar mevkisinde yaptıkları kontroller sırasında 34 ZN 300 plakalı araçta 88.59 gram esrar maddesi buldular.

Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 256,98 gr uyuşturucu ele geçirildi.
Sinop’un Boyabat ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri otogar mevkisinde yaptıkları kontroller sırasında 34 ZN 300 plakalı araçta 88.59 gram esrar maddesi buldular. Soruşturmayı derinleştiren Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısların ikametlerinde yaptıkları aramada ise 168.39 gram uyuşturucu madde ele geçirdiler.
Gözaltına alınan şahıslar emniyette alınan ifadelerinin ardından Boyabat Adliyesine götürüldüler.

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Merkez
Merve Eczanesi
Ayancik
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Şifa Eczanesi
Erfelek
Yumuk Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
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