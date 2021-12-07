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Sinop'ta 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, iki kişi yaralandı

07.12.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, iki kişi yaralandı

Sinop'ta 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, iki kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta 3 otomobilin karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Recep Bal idaresindeki 34 U 5437 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolunun 19'uncu kilometresinde karşı yönden gelen Cemil Örnek'in kullandığı 06 VVR 67 plakalı otomobil ile Şeref Şahinkaya yönetimindeki 55 YC 181 otomobille çarpıştı.

Sürücülerden Örnek olay yerinde, araçlardan birinde bulunan Cevat Çetinkaya ise kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar Bal ve Şahinkaya ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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