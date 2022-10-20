YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta 3 kişiyi darbedip araçtaki ses sistemini gasbeden 2 şüpheli yakalandı

Sinop'ta 3 kişiyi darbedip araçtaki ses sistemini gasbeden 2 şüpheli yakalandı

20.10.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 3 kişiyi darbedip araçtaki ses sistemini gasbeden 2 şüpheli yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde darbettikleri 3 kişinin bulunduğu araçtaki ses sistemini gasbeden 2 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Erenlik Tepesi'nde, park halindeki araçta oturan E.G, U.K. ve M.M.A'nın yanına gelen O.Y.Ç. ile O.K, araçtaki ses sistemini istedi.

Ses sistemini vermeyen ve araçtan inen 3 kişiyi, silah ve bıçak göstererek yeniden arabaya bindirip çevre yoluna götüren ve burada darbeden zanlılar, araçtaki ses sistemini söktürüp kendi araçlarına taktırdıktan sonra kaçtı.

Şikayet üzerine çalışma yürüten Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, O.Y.Ç. ile O.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, tabanca, tüfek, 2 bıçak ve beyzbol sopası ele geçirildi. Ses sistemi ise sahibine teslim edildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada da şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı, şehrin huzur ve güvenliği için vatandaşın yanında oldukları belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldıSinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Anahtar Kelimeler:
Tehdit Sinop Boyabat gasp

Sinop Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:50
Öğle
12:29
İkindi
15:27
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Sinop Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Perşembe

Nihal Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Ayancik
Coşkun Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Seray Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.