Sinop'ta 36 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 36 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Zincirlikuyu Mahallesi Adliye Sokak'taki apartmanın birinci katında ikamet eden Ümit Durmuş'tan iki gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

Yakınlarının polisin yardımıyla girdiği evde hareketsiz şekilde bulunan Durmuş'un, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Durmuş'un cesedi, ardından otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Durmuş'un bekar olduğu, birlikte yaşadığı annesinin ise bir süredir başka bir yerde kaldığı öğrenildi.

