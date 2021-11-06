YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta 36 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Sinop'ta 36 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

06.11.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 36 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 36 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Zincirlikuyu Mahallesi Adliye Sokak'taki apartmanın birinci katında ikamet eden Ümit Durmuş'tan iki gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

Yakınlarının polisin yardımıyla girdiği evde hareketsiz şekilde bulunan Durmuş'un, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Durmuş'un cesedi, ardından otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Durmuş'un bekar olduğu, birlikte yaşadığı annesinin ise bir süredir başka bir yerde kaldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izledilerVali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izlediler
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldıİçişleri Bakanı Soylu, Sinop'taki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 6 Kasım Cumartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:11
Öğle
12:28
İkindi
15:09
Akşam
17:35
Yatsı
18:58

Sinop Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cumartesi

Şimşek Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Akay Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Yenice Eczanesi
Gerze
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Şanlıurfa'da üretilen renkli pamuk, maliyeti azaltıp katma değeri artıracak

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Boluspor, Marshal Odah ile yollarını ayırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.