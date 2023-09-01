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Sinop’ta 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

01.09.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta serinlemek için denize giren 5 kişilik bir aile akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Sinop Akliman sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Sinop’a tatil için gelen; M.Y, E.N.Y, H.N.Y, N.Y, E.Y. serinlemek için denize girdi. Karadeniz sularında rip akıntısına kapılan aile boğulma tehlikesi geçirdi. Akıntının etkisiyle açığa sürüklenen aile Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından fark edildi. Cankurtaran ekipleri müdahale ederek şahısları sudan çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kurtarılan vatandaşlara ilk müdahalesini yaptı. Aile, ambulans ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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