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Sinop'ta 5 yaşındaki çocuktan 9 gündür haber alınamıyor

SİNOP HABERLERİ  | 28.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Sinop'ta 5 yaşındaki çocuktan 9 gündür haber alınamıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına devam edildi.

Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmaları, 400 kişilik ekiple sürdürülüyor. Havadan ve karadan yürütülen arama çalışmalarında özel eğitimli kadavra köpekleri de yer alıyor.

AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan arama çalışmalarına çok sayıda vatandaş da destek verdi.

İbrahim Ay'dan, 9 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arama Çocuk Eymir Köyü Sinop

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