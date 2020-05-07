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Sinop’ta 7/24 dezenfekte çalışması

SİNOP HABERLERİ  | 07.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Sinop Belediyesi, Türkiye’de korona virüsü vakası görüldüğü ilk günden beri dezenfekte işlemelerine gece-gündüz demeden aralıksız devam ediyor.Vatandaşların uğrak noktaları olan bölgelerde ayrıca hijyen sağlayan belediye, alınacak önlemlerle hastalığın yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Sinop Belediyesi, Türkiye’de korona virüsü vakası görüldüğü ilk günden beri dezenfekte işlemelerine gece-gündüz demeden aralıksız devam ediyor.
Vatandaşların uğrak noktaları olan bölgelerde ayrıca hijyen sağlayan belediye, alınacak önlemlerle hastalığın yayılmasını engellemeye çalışıyor. Gece-gündüz demeden günün her saatinde, farklı noktalarda bulunan belediye ekipleri; kamu kurumları, muhtarlıklar, sağlık kuruluşları, camiler, eczaneler, pazar yerleri, parklar ve kaldırımları dezenfekte ediyor. Korona virüsü ile mücadelede planlı bir şekilde, ilin hemen hemen tüm noktalarında gece yarısına kadar ilaçlama yapılıyor.
Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığımızca her geçen gün etkisi artarak büyüyen ve ülkemizde de görülen korona virüsüne (Kovid-19) önlem amaçlı toplu kullanım alanları başta olmak üzere dezenfekte işlemleri devam ediyor. Korona virüs pandemisiyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Sakarya Caddesi, Kıbrıs Caddesi ve Meydankapı Mahallesi Kaledibi Aralığı Sokak’ta yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Korona virüse karşı birlikte savaşacak, birlikte başaracağız” ifadelerine yer verildi.

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Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Gerze
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Gizem Eczanesi
Turkeli
Güven Eczanesi
Ayancik
Özcan Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
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