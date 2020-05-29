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Sinop’ta 74 gün sonra ilk cuma namazı

SİNOP HABERLERİ  | 29.05.2020 15:18 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle bir süredir ibadete ara verilen camiler, 2,5 ay sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı.

Sinop’ta 74 gün sonra ilk cuma namazı

Korona virüs nedeniyle bir süredir ibadete ara verilen camiler, 2,5 ay sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar camide maske takarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namaz kıldı.
Sinop Alaaddin Camisi’nde 74 gün sonra ilk cuma namazını, Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik kıldırdı. Müftü Çelik, cuma hutbesinde fiziksel mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Müftü Çelik yaptığı açıklamada, “15 Mart 2020 tarihinde kapanan camiler yaklaşık iki buçuk ay sonra, İstanbul’un fetih yıl dönümü olan 29 Mayıs’ta şartları tutan, avluları müsait olan camilerde cuma namazı kılınmaya başlandı. Diğer cuma namazına kadar öğle ve ikindi namazları cami içerisinde yine sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınacak. Uzun bir süre camilerden uzak kaldık. Artık sevinçliyiz. Rabb’im bizlere tekrar bu camilerde cuma namazı kılmayı nasip ettiği için bizi tekrar bu huzura aldığı için şükrediyoruz” dedi.

Sinop’ta 74 gün sonra ilk cuma namazı

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İmsak
03:02
Sabah
05:01
Öğle
12:42
İkindi
16:42
Akşam
20:13
Yatsı
22:02

Sinop Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Elif Eczanesi
Boyabat
Güçlü Eczanesi
Gerze
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
Sinop Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erfelek
Tek Eczanesi
Duragan
Türkeli Eczanesi
Turkeli
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