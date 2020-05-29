Sinop’ta 74 gün sonra ilk cuma namazı

Korona virüs nedeniyle bir süredir ibadete ara verilen camiler, 2,5 ay sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar camide maske takarak, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namaz kıldı.

Sinop Alaaddin Camisi’nde 74 gün sonra ilk cuma namazını, Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik kıldırdı. Müftü Çelik, cuma hutbesinde fiziksel mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Müftü Çelik yaptığı açıklamada, “15 Mart 2020 tarihinde kapanan camiler yaklaşık iki buçuk ay sonra, İstanbul’un fetih yıl dönümü olan 29 Mayıs’ta şartları tutan, avluları müsait olan camilerde cuma namazı kılınmaya başlandı. Diğer cuma namazına kadar öğle ve ikindi namazları cami içerisinde yine sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınacak. Uzun bir süre camilerden uzak kaldık. Artık sevinçliyiz. Rabb’im bizlere tekrar bu camilerde cuma namazı kılmayı nasip ettiği için bizi tekrar bu huzura aldığı için şükrediyoruz” dedi.



