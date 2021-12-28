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Sinop'ta 77 günde tamamlanan Şevki Şentürk Köprüsü yarın hizmete girecek

28.12.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 77 günde tamamlanan Şevki Şentürk Köprüsü yarın hizmete girecek

Sinop'ta 77 günde tamamlanan Şevki Şentürk Köprüsü yarın hizmete açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünün son yılların en büyük sel ve heyelan afetinin yaşandığı Sinop'ta selden etkilenen bölgelerdeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İl genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 564 kilometre yol ağının 54 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü, Ayancık ilçe merkezinde bulunan Terminal Köprüsü ve Şevki Şentürk Köprüsü'nün yıkıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, afete, anında müdahale edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hasar oluşan kesimlerde Karayolları Genel Müdürlüğümüzce 219 personel ve 195 iş makinesi ile yol açma ve teressübat temizleme çalışmaları gerçekleştirildi, yıkılan köprülerin bulunduğu noktalarda inşa edilen geçici köprülerle trafik akışı sağlandı. Sinop İl Özel İdaresi ve AFAD sorumluluğunda bulunan köy yollarında oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarına da yardımcı olunarak il genelinde ulaşımın normale dönmesi sağlandı."

Sinop'ta başlanan kalıcı köprü çalışmaları kapsamında ilk olarak 29 Kasım'da Terminal Köprüsü'nün hizmete sunulduğu hatırlatılan açıklamada, Şevki Şentürk Köprüsü'nün de 77 günde tamamlanarak yarın trafiğe açılacağı bildirildi.

86 adet fore kazık imalatı ile sağlamlaştırılan zemin üzerine 5 açıklıklı olarak inşa edilen köprünün 144 metre uzunluğunda olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnşa edilen Şevki Şentürk Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinin her iki yakasında kesintisiz ve konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Ayrıca zarar gören İkisu-Ayancık, Türkeli-Ayancık, Yeni Konak-Erfelek ve Ayancık-Yenikonak kesimlerinde oluşan sel hasarlarının giderilmesi amacıyla çalışmalara devam edilmektedir."

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