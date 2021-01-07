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Sinop’ta 8. kattan düşen emekli öğretmen öldü

SİNOP HABERLERİ  | 07.01.2021 15:29 | Son Güncelleme

Sinop’ta 8’inci kattaki evinin balkonundan düşen emekli öğretmen 65 yaşındaki Fatma Kar olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, öğle sıralarında Sinova Konutları A2 Blok’ta meydana geldi.

Sinop’ta 8’inci kattaki evinin balkonundan düşen emekli öğretmen 65 yaşındaki Fatma Kar olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, öğle sıralarında Sinova Konutları A2 Blok’ta meydana geldi. Apartmanın 8’inci katındaki dairesinde eşi Şadettin Kar birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Kar, çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü. Gürültüyü duyan komşuları, aşağıya baktıklarında Kar’ın yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise ve 112 ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibi, Kar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin telefonla bildirmesi üzerine olay yerine gelen Fatma Kar’ın eşi Saadettin Kar eşinin cansız bedenini görünce şok geçirdi. Eşini görmek isteyen Sadettin Kar’ı polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Kar eşinin cansız bedeni başında "Sen ne yaptın canım benim” şeklinde ağıtlarla gözyaşı döktü.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kar’ın cansız bedeni, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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