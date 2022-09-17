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Sinop'ta ağa takılan yılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı

17.09.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta ağa takılan yılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sinop'ta ağa takılan yılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta ağa takılan bir yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşama salındı.

Kent merkezi Korucuk Mahallesi'nde bir serada çalışanlar, seranın etrafını çevirdikleri ağa bir yılanın takıldığını gördü.

Haber verilmesi üzerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatte yılanı ağdan kurtardı.

Yaklaşık bir metrelik yılan daha sonra serbest bırakıldı.

Sinop'ta ağa takılan yılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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