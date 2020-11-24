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Sinop’ta ağaçlara kış bakımı

SİNOP HABERLERİ  | 24.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

Sinop Belediyesi kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlarda bakım ve budama çalışmalarını hızlandırdı.Kış aylarıyla birlikte ağaçların uyku dönemine geçmesiyle Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki park ve gezi alanlarında ağaç bakım çalışmaları devam ediyor.

Sinop Belediyesi kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlarda bakım ve budama çalışmalarını hızlandırdı.
Kış aylarıyla birlikte ağaçların uyku dönemine geçmesiyle Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki park ve gezi alanlarında ağaç bakım çalışmaları devam ediyor. Sinop Belediyesi tarafından yürütülen mevsimlik ağaç bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Sinop Barışmanço Parkı’ndaki ağaçlar bakıma alındı. Ağaçların kuruyan dalları budanıyor, çürüyen ağaçlar sökülerek yerine yeni fidanlar dikiliyor. Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürü Serdal Küçükdemir’in eline kazama kürek alarak işçileriyle birlikte çalışması da parktaki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serdal Küçükdemir, “Kentimizde yürüttüğümüz park ve bahçe düzenlemeleri çalışmaları kapsamında ağaçlarımızın bakımlarını sürdürüyoruz. Rutin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Budama mevsimi geldiği için parkımızdaki zakkum çalılarını akasyaları söğütleri, bütün fidanlarımızın yıllık bakım çalışmaları kapsamında budamasını yapıyoruz. Aynı zaman da formlarına göre form şekilli budamalarımızı da yapıyoruz. Parkımızın daha rahat kullanımı için küçültmeler de yapıyoruz. Her yıl aynı çalışmalarımızı düzenli olarak devam ettiriyoruz. Daha güzel bir Sinop için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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