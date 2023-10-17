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Sinop'ta ağlara takılan kalkan balıkçının yüzünü güldürdü

17.10.2023 13:26 | Son Güncelleme:
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Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan, ortalama 3 kilogram ağırlığındaki kalkanlar, kilogramı 700 liradan satışa sunuldu.

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar, ekmeklerini denizden çıkarma mücadelesini sürdürüyor.

Sinop'tan denize açılan ve bol miktarda hamsi avlayarak limana dönen balıkçıların ağlarına, az miktarda da olsa kalkan takıldı.

Ortalama 3 kilogram ağırlığındaki balıklar, tezgahlarda kilogramı 700 liradan satışa çıktı.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, birkaç gündür avlanan balık miktarlarındaki artışın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Hamsi, palamut ve mezgit gibi türlerin yanı sıra diğer balık türlerinin de yavaş yavaş ağlara takılmaya başladığını vurgulayan Gündoğdu, "Bunlardan en önemlisi kalkanın avlanıyor olması. Maalesef eskiye oranla kalkan avcılığında çok düşüş var. Artık nadir olarak ağlara takılan bir balık türü haline geldi." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, ilerleyen günlerde kalkan avcılığının artmasını umut ettiklerini sözlerine ekledi.

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Sinop balıkçılar kalkan balığı

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