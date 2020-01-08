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  4. Sinop’ta ahşap oyun parklarının kurulumu tamam

Sinop’ta ahşap oyun parklarının kurulumu tamam

SİNOP HABERLERİ  | 08.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından eylül ayında yapımına başlandığı duyurulan ahşap oyun parklarının kurulumu tamamlandı.Sinop Belediyesi Başkanı Barış Ayhan’ın, çocukların daha güvenilir ve sağlıklı bir ortamda oyun oynamaları amacıyla yapımını başlattığı 10 adet ahşap oyun parklarının montajı tamamlandı.Barış Ayhan, yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın kimyasaldan ve plastikten uzak, daha güvenilir ve sağlıklı ortamlarda oyun oynamaları için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yapımına başladığımız ahşap oyun parkları projemizde sona geldik.

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından eylül ayında yapımına başlandığı duyurulan ahşap oyun parklarının kurulumu tamamlandı.
Sinop Belediyesi Başkanı Barış Ayhan’ın, çocukların daha güvenilir ve sağlıklı bir ortamda oyun oynamaları amacıyla yapımını başlattığı 10 adet ahşap oyun parklarının montajı tamamlandı.
Barış Ayhan, yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın kimyasaldan ve plastikten uzak, daha güvenilir ve sağlıklı ortamlarda oyun oynamaları için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yapımına başladığımız ahşap oyun parkları projemizde sona geldik. Montajı tamamlanan parklarda peyzaj çalışmalarına başlandı. Çevre düzenlemesinin ardından çocuklarımıza açılacaktır” dedi.
Ayrıca Başkan Ayhan, “2020 yılı içerisinde 10 adet daha ahşap oyun parkı ihalesine çıkarak, kentimizde daha sağlıklı olan ahşap oyun parkları sayısını da arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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