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Sinop’ta ardışık yangınlar

SİNOP HABERLERİ  | 14.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Sinop’ta 24 saat içerisinde 3 farklı noktada yangınlar meydana geldi.Sinop’ta 24 saat içerisinde eş zamanlı olarak 3 ayrı yerde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Sinop’ta 24 saat içerisinde 3 farklı noktada yangınlar meydana geldi.
Sinop’ta 24 saat içerisinde eş zamanlı olarak 3 ayrı yerde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşattı. Saat 22.30 sıralarında Ada Mahallesi Sülük Gölü civarında ayrı ayrı yerlerde eş zamanlı olarak 3 yangın çıktı. Olay yerlerine ilk ulaşan Sinop Belediyesi İtfaiyesi oldu. Belediye itfaiye ekipleri, olay yerinin engebeli arazi olmasından dolayı yangına güçlükle müdahale etti. Olay yerine takviye olarak Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler de çağrıldı. Gece saat 23.30 sıralarında yangın kontrol altına alındı.
Saat 14.00 sıralarında aynı anda 2 yangın daha meydana geldi. Bir tanesi Sinop Tabyalar bölgesinde örtü yangını iken, diğer yangın ise yerel bir radyonun çatı katında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Her iki yangında da itfaiyelerin zamanında müdahalesi ile büyük bir hasar oluşmadan söndürüldü.
Örtü yangınında yaklaşık 4 dönümlük alan zarar gördü.

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