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Sinop'ta arıcılık yapan kişi çadırda öldürülmüş halde bulundu

21.06.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta arıcılık yapan kişi çadırda öldürülmüş halde bulundu

SİNOP (AA) - Sinop’un Boyabat ilçesinde arıcılık yapan kişi tüfekle öldürülmüş halde bulundu.

Boyabat ilçesi Akçasöke köyünde arıcılık yapan Engin Rüzgar (40) yakınları tarafından kaldığı çadırda tüfekle sırtından vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Rüzgar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Rüzgar’ın cenazesi incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince bir şüpheli gözaltına alındı.

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