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Sinop’ta ateş ölçerli trafik kontrolü

SİNOP HABERLERİ  | 28.03.2020 18:42 | Son Güncelleme

Sinop’ta korona virüs tedbirleri kapsamında, giriş ve çıkış noktalarında, trafik ekiplerince ateş ölçerle trafik kontrolleri yapılıyor.Sinop’un Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafeyi koruyarak trafik denetimi gerçekleştirdi.

Sinop’ta korona virüs tedbirleri kapsamında, giriş ve çıkış noktalarında, trafik ekiplerince ateş ölçerle trafik kontrolleri yapılıyor.
Sinop’un Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafeyi koruyarak trafik denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan araçlarda sürücülerin ateşleri ölçülürken, görevliler sürücüler ve yolcuları alınması gereken tedbirleri kapsamında bilgilendirdi.
Sosyal mesafeyi koruyarak uygulama yapan ekipler, araçlarda bulunan vatandaşlara kısmi sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması, diğer vatandaşların ise ihtiyaç haricinde dışarı çıkmaması ve uyulması gereken "14 kural" hakkında da bilgilendirme yaptı.
Yapılan uygulamalarının yerinde olduğunu ifade eden vatandaş, "Erfelek’te polis ekipleri genel bir kontrol yapıyor. Hepsine teşekkür ederiz. Bizim sağlığımızı düşünüyorlar. Umarım bir an önce ülke bu durumdan kurtulur, normal günlerimize geri döneriz" dedi.
Erfelek’te yapılan yol kontrollerinin aralıksız devam edeceği bildirilirken, vatandaşlar ise yapılan kontrollerde güvenlik güçlerine yardımcı oluyor.

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