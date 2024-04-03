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Sinop'ta av tüfeğiyle vurularak ölen çocuğun cenazesi defnedildi

AA AA
03.04.2024 15:31
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Sinop'un Durağan ilçesinde av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitiren çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Oyun oynamak için gittiği akrabaları Uğur K'nin evinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezin'de hayatını kaybeden 11 yaşındaki E.K'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Durağan ilçesine getirildi.

Çocuğun cenazesi, önce Merkez Mahallesi'ndeki ailesinin evine ardından İsmail Bey Camisi avlusuna götürüldü.

E.K'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenazeye E.K'nin yakınları ile vatandaşlar ve okul arkadaşları katıldı.

İlçede Merkez Mahallesi'nde yaşayan Cemil ve Yasemin K. çiftinin 11 yaşındaki oğulları E.K, oyun oynamak için 2 Nisan'da akrabalarının evine gitmiş, burada av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından E.K'nin akrabası Uğur K, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

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