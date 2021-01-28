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Sinop’ta ayak sobasına ilgi arttı

28.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta Kış soğuklarının kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile birlikte ‘ayak sobası’ olarak bilinen ve keçeden üretilen ayakkabı tabanlıklarına rağbet arttı.

Sinop’ta Kış soğuklarının kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile birlikte ‘ayak sobası’ olarak bilinen ve keçeden üretilen ayakkabı tabanlıklarına rağbet arttı. Keçe tabanlıkların fiyatı çeşitlerine göre 5 ile 30 TL arasında satılıyor.
Sinop’ta uzun yıllardır ayakkabı tamirciliği yapan ve kışın keçe tabanlık başta olmak üzere çeşitli ürünler satan Hayri Özdemir kış aylarının gelmesiyle ayakkabı tamir ve keçe satım işlerinin arttığını söyledi.
Keçe tabanlıkların ayakları sıcak tuttuğunu ifade eden 40 yıllık ayakkabı tamircisi Hayri Özdemir, “Kış geldi ayakkabı bot tamir işleri de arttı. Tamir işlerinin yanı sıra ayak sobası olarak bilinen keçe tabanlık satışları da arttı. Kış aylarının gelmesi ile nezle, grip gibi rahatsızlıklar da artıyor. Bu hastalıkların birçoğuna da kişinin kendine iyi bakmaması ve üşüyen ayakların neden olduğu biliniyor. Malum bu dönemde de korona virüs kol geziyor. Ayak sağlığını korumak, ayaklarını sıcak tutmak gerek. Ayakları üşüyen vatandaşlar keçe tabanlıklardan alarak ayaklarını soğuktan koruyorlar. Keçe tabanlık ayakkabının ayrıca daha rahat olmasını sağlar” dedi.
Özdemir “Keçe, günlük yürüyüşlerimizde ayaklarımızın yorulmasını da büyük ölçüde engeller” diyerek, keçe tabanlıkların çiftini 5 TL ile 30’TL ’den sattığını belirtti.

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