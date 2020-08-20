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Sinop’ta balatlar yapı topluluğu kazı çalışmaları

SİNOP HABERLERİ  | 20.08.2020 15:29 | Son Güncelleme

Sinop’ta, 2010 yılında başlayan Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında çeşitli dönemlere ait kalıntılar bulundu.

Sinop’ta, 2010 yılında başlayan Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında çeşitli dönemlere ait kalıntılar bulundu. Bu yılki çalışmalarda uluslararası değeri olan bir obje de ortaya çıkarıldı.
Kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2010 yılında başlatılan Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ulaşılan bulgular, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait önemli bilgiler sunuyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezar odaları, heykel parçaları, kilise kalıntılarının yanı sıra hamam ile mozaiklere ulaşıldı. Helenistik döneminde yerleşim yeri, Romalılar döneminde hamam ve eğlence merkezi, Osmanlılar döneminde ise manastır olarak kullandığına dair bilgilere ulaşılan yapının, turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu sene devam eden çalışmalarda çoklu gömülü mezarlara ve üzerinde hayvan figürü olan önemli bir esere ulaşıldı. Kemik obje incelemeye alındı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Burası bir Roma dönemi hamam yapısı. 2. yüzyılda. 2 ya da 3. yüzyılda inşa edilmiş. 4. yüzyıldan sonra kiliseye çevrilmiş. Bu kilise işlevini 1920’lere kadar sürdürmüş. Mübadeleye kadar sürdürmüş bir yapı kompleksi burası. Bu yıl bu hamam yapısını lakonikum denilen terleme, dinlenme birimini kazıyoruz. Bu bölüm kaldaryumun doğu kesiminde yer alıyor. Kiliseye çevrildiğinde yapı bu kısım önündeki duvarda kaldırılarak apsis olarak kullanılmış. Çok hep merak ettiğimiz bir alandı bu. Hani önceki işlevi kilise dönemi apsis olduğunu tahmin ediyordum ama önceki işlevini bilmiyordum. Onu bulduk. Çok keyifli çalışmaya devam ediyoruz bu bölümde. Duvarları mermer taklidi resimlerle süslü. Öğrencilerim göreceksiniz onları temizliyorlar. Onun dışında peristirli bir avlusu var yapının, hamam yapısının. Sonra avlu yine avlu olarak kullanılmış kilise döneminde de. Avlu ve mezarlık olarak kullanılmış. O bölümlerde çalışma sürüyor. Birde 2016 yılından sonra kamulaştırılan parseller var. Yapı kompleksinin doğusunda. Orda çalışmalara başladık. Bu dediğim gibi Genç Helenistik Ünlü Pontus kralı Mitridat dönemine tarihlenen muhtemelen bu yapı kalıntısının altında öyle yapılar birimler var imiş. Ancak onla kalkmış yerine Roma Dönemi hamamı yapılmış. Büyük bit imparatorluk hamamı aslında burası. Sinop’a göre boyutları çok büyük. Devasa bir yapı Sinop’u düşürürsek. Bugünkü durumunu düşünürsek Roma döneminde daha büyük bir kent olduğu anlaşılıyor. O hamamın hamam dönemini, sonrasında kilise dönemini. 4 ile 6 yüzyıl içerisinde bu yapının bu bölümü kilise olarak kullanılıyor. Onu kazıyoruz. Yani şuanda Roma ve Erkan Bizans dönemi yapısının parçalarını kazıyorum. Dışarıda arkadaşlarım göreceksiniz yan mekanlarda da Genç Osmanlı dönemi mezarlığını kazıyoruz. Bu yıl güzel bir eser en çok bu apsis bölümü. Denilen yer. Benim için bu yıl en favori buluntusu. Bir de kemik bir obje bulduk. Orta Bizans dediğimiz 10 11. Yüzyıla ait bir kutu parçası bulduk. Çok değerli eser. Bence uluslararası bir eser bu” dedi.

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