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Sinop'ta balıkçı ağına 10 kilogramlık kalkan balığı takıldı

30.11.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta denize açılan balıkçılar tarafından 10 kilogramlık kalkan balığı avlandı.

Sinop'ta balıkçı ağına 10 kilogramlık kalkan balığı takıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan balıkçılar tarafından 10 kilogramlık kalkan balığı avlandı.

Kentin İnceburun açıklarında avcılık yapan Sinoplu balıkçıların ağlarına takılan 10 kilogramlık kalkan balığı, kilosu 600 liradan satışa sunuldu.

Bir süre tezgahta sergilenen balık, İstanbul'daki alıcıya gönderildi.

Balıkçı Hakan Erol, AA muhabirine, dev kalkan balığının hem fiyatı hem de ağırlığıyla yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Erol, "Bu tür balıkları daha çok büyük işletmeler satın alıyor. O nedenle balığımızı İstanbul'a gönderdik. İnşallah bundan sonra da ağlarımıza bu büyüklükte kalkan balıkları takılmaya devam eder." diye konuştu.

Sinop'ta balıkçı ağına 10 kilogramlık kalkan balığı takıldı

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Anahtar Kelimeler:
Sinop kalkan balığı

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