Sinop’ta bıçaklı kavga :1 yaralı

Olay, 00.20’de Sinop Bülent Ecevit Caddesi’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan K. (41) ile Okan Zal (22) arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonrasında kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada bıçağını çıkaran Ertan K. iş arkadaşı Okan Zal’ı yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Okan Zal, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlı Ertan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

