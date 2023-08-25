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Sinop’ta bıçaklı kavga :1 yaralı

25.08.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Sinop’ta bıçaklı kavga :1 yaralı

Olay, 00.20’de Sinop Bülent Ecevit Caddesi’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan K. (41) ile Okan Zal (22) arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonrasında kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada bıçağını çıkaran Ertan K. iş arkadaşı Okan Zal’ı yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Okan Zal, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlı Ertan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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