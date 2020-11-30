Sinop’ta bir firma 40 bin ücretsiz maske dağıttı

Sinop’ta bir firma, vatandaşlara ücretsiz 40 bin maske dağıttı.

Sinop’ta faaliyet gösteren bir temizlik firması, pazar yeri ve kentin farklı noktalarında kurduğu stantlarda vatandaşlara binlerce ücretiz maske dağıttı. Şu ana kadar 40 binin üzerinde maske dağıttıklarını dile getiren firma sahibi Özgür Çetin, uygulama ile maske ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Çetin, "Salgın sebebiyle oldukça kritik günlerden geçtiğimiz bu günlerde, Sinoplu hemşehrilerimizin sağlık risklerine yönelik önlemlerine destek olmak amacıyla böyle bir çalışma planladık. Tüm hemşehrilerimizin yanında olabilmek adına başlattığımız uygulama büyük ilgi gördü. Uygulamayla hem firmamızın tanıtımını yapıyoruz, hem de sürece katkıda bulunuyoruz. Maske dağıtımına devam edeceğiz" dedi.



