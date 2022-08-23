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Sinop'ta bir iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

23.08.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta bir iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir iş yerine silahla ateş edilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezi Ordu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine, otomobille gelen kişilerce tabancayla ateş edildi. Şüpheliler aynı araçla olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibinin yara almadan kurtulduğu saldırı anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, şüphelilerin araçla iş yerinin önüne gelerek ateş etmesi ve ardından ayrılmaları yer alıyor.

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