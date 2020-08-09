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Sinop'ta bir plaj koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

SİNOP HABERLERİ  | 09.08.2020 14:49 | Son Güncelleme

Sinop'ta bir plaj koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta İl Özel İdaresine ait plaj, bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine geçici süre hizmete kapatıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kuruma ait Karakum Tesisleri'nde çalışan bir personelin yaşadığı rahatsızlık üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çalışanın tedavi sürecinin başladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu çalışan ile temasları bulunan diğer çalışanlarımız ivedilikle tespit edilmiş ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Tesisimizde sağlık tedbirleri artırılmış, hizmet sunulan tüm alanlarda dezenfekte işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda tesisimiz iki gün süreyle plaj hizmetlerine ara vermiştir."

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