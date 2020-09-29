YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta çeltik hasadı

Sinop’ta çeltik hasadı

SİNOP HABERLERİ  | 29.09.2020 18:46 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli çeltik bölgelerinden biri olan Sinop’ta mayıs ayında ekimi yapılan çeltiklerin hasadına başlandı.Sinop’a bağlı Mertoğlu köyünde tarlalarına özenle bakan çeltik üreticileri, 4 aylık bakımın ardından mahsullerini almaya başladı.

Türkiye’nin önemli çeltik bölgelerinden biri olan Sinop’ta mayıs ayında ekimi yapılan çeltiklerin hasadına başlandı.
Sinop’a bağlı Mertoğlu köyünde tarlalarına özenle bakan çeltik üreticileri, 4 aylık bakımın ardından mahsullerini almaya başladı. Tarlalardaki suyun kurutulmasıyla araziye giren biçerdöverler çeltikleri biçerek kasalara doldurup tarladan mahsulü çıkartıyor.
Kaliteli çeltik yetiştirmek için aylarca uğraş verdiğini anlatan İsmail Kümeç (40), "Bu yıl çeltik iyi. İnşallah Allah bereketini arttırsın. Verim çok güzel, çektiklerimiz iyi. Hava şartları daha güzeldi. İnşallah bundan sonra da kötü olmaz. 250 dönüm çeltik ektim daha 50 dönümün anca biçtim. Çiğ çeltik biz de çok olduğu için tane de değişiklik oluyor. Boyabat’a yetişen çeltiğin tanesi kuru. Bizim burada rutubet çok, hiç yağmur yağmadı. İki aydan beri yağmur rahmet görmedik ama randımanlar iyi. Pirinç taneleri iri. Bunu da denizin yakın olması, nem, rutubet yani sabahları biz çeltiğin içine geldiğimiz zaman saat 12’ye kadar çiğden giremiyoruz, ıslanıyoruz içinde aynı yağmur yağmış gibi. Bu da ona özellik katıyor. Zaten başka da herhangi bir işimizde ya da bir başka bir şey kullandığınızda yok aynı herkes nasıl ekerse biz de öyle ekiyoruz" dedi.
Erfelek Barajı’ndan gelen tarımsal sulama ile verimliliğin artığını ve daha çok yer ektiklerini söyleyen Kümeç, ”Bir de şu oldu, bize de tarımsal sulama geldi Erfelek Barajı’ndan. Eskiden ekilmeyen yerler ekilmeye başlandı. Şükürler olsun su var her şey bol, yapıyoruz. Su her yerde var şu anda yapabilene. Arazinin hani çok kodlu değil de yani. Normal bir koddaki arazileri, eskiden yapamadığımız yerleri şimdi rahatlıkla yapabiliyoruz. İnşallah bol bereketli lezzetli olur" diye konuştu.
Sinop’ta çeltikleri pazarlayabilecekleri bir tüccar olmadığını belirten Kümeç, ”Sinop’un merkez yatağında tüccar yok ama Boyabat, Durağan bunlar çeltiği alıyor. Bizim pirincimizi Bafralılar alıyor. Onlar pirinci işliyor, fabrikaya getiriyor. Önceden Sinop’ta bir kişi bu işle ilgileniyordu. O da bazı sebeplerden dolayı bu işi bıraktı. Bizim bir şanssızlığımız kadersizliğimiz varsa tüccarımızın olmayışı" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Sinop Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:27
Öğle
12:35
İkindi
15:53
Akşam
18:32
Yatsı
19:53

Sinop Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Dramalı Eczanesi
Merkez
Erdoğan Eczanesi
Duragan
Esra Eczanesi
Boyabat
Gizem Eczanesi
Turkeli
Güçlü Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Milletvekili Maviş: ”Sinop’un gelecek 50 yılını karşılayabilecek bir stat inşa ediliyor”
Milletvekili Maviş: ”Sinop’un gelecek 50 yılını karşılayabilecek bir stat inşa ediliyor”
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Türkeli AK Parti’de “Yıldırım” dönemi
Türkeli AK Parti’de “Yıldırım” dönemi
Sinop Müftülüğü'nden gülümseten proje
Sinop Müftülüğü'nden gülümseten proje
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.