Sinop’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay, saat 10.30 sıralarında Erfelek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışmanın alevlenmesiyle N.E., tabancasını ateşledi. O sırada bölgeden geçen ve merminin isabet etmesiyle yaralanan Erdal Demir, O.Ö. ve bıçakla yaralanan G.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Ağır yaralanan Erdal Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

