Sinop’ta defne yaprağı köylünün geçim kaynağı oldu

Sinop’ta toplanan defne yaprakları, birçok farklı sektörde kullanılmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

İlaç, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılan defne yaprağı Sinop’ta köylülerin yüzünü güldürdü. İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılmasının yanı sıra et yemeklerinde, balık konservelerinde, pilavda kullanılan defne yaprağı, Sinop’ta köylülerin geçim kaynağı oldu. Köylüler, günün ilk ışıkları ile birlikte defne yaprağı toplamak için ormanlık alanlara gidiyor. Dik yamaç ve kayalıklar arasında toplanan defneyapraklarını sırtlarında yola kadar indirip, traktörlerine yükleyen köylüler, toplama merkezlerine taşıyor. Kilosu bir buçuk liradan alıcı bulan defneyaprakları, firmalar tarafından kurutulup, ayıklandıktan sonra başta Avrupa ülkeleri ve ABD’ye ihraç edilmek üzere İzmir’e gönderiliyor.

Ormandan topladıkları defneyaprakları ile aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyleyen Önder Şentürk, "Kilosu 1 lira 50 kuruştan satıyoruz. İyi bir gelir elde ediyoruz. Gün içinde topladığımız defne yapraklarını tüccarlar gelerek alıyor. Defnede kesilen dallar bir yıl sonra daha gür çıkıyor ve daha çok verim elde ediyoruz. Tüccar bizden alıp İzmir’e fabrikalara götürüyor. Fabrikalarda işlenip, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanıyorlar. Ayrıca balıkların arasına koyuyorlar" dedi.

