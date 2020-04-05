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Sinop'ta denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıktı

SİNOP HABERLERİ  | 05.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

Sinop'ta denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıktı

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobil denize düştü, kendi imkanları ile sudan çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Soner Kara'nın kullandığı 57 AT 750 plakalı otomobil, kent merkezi İskele Meydanı'nda kontrolden çıkarak denize düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği olayda, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Kara, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Suya batan otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil Sinop Soner Kara

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